Нове житло для мешканців Харківщини та відновлення обладнання — Зеленський провів нараду

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду в Харкові. Главі держави доповіли щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента в п’ятницю, 24 травня.

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Володимир Зеленський провів нараду в Харкові. Фото: Офіс президента

Про що говорили на нараді

Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Він заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

"Окрема увага — забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", — зауважив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що все місто, уся Харківська область заслуговують на підтримку, вдячність та повагу — "як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя".

Також зазначається, що командувач оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Михайло Драпатий доповів про ситуацію в зоні відповідальності цього угруповання військ, зокрема на Вовчанському напрямку.

Володимир Зеленський провів нараду в Харкові. Фото: Офіс президента

Водночас начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував про розроблений разом із Кабінетом міністрів план щодо децентралізації системи теплопостачання в Харкові та заходів для відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми — з резервного фонду державного бюджету, решта — з міського бюджету. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів та Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенерувальних підприємств брати кредити на відновлення без застави.

На нараді також обговорили ситуацію із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях "Укренерго".

Володимир Зеленський в Харкові. Фото: Офіс президента

Окремо увагу приділили наданню житла 20 тисячам внутрішньо переміщених осіб із тих територій Харківщини, що перебувають під постійними обстрілами з боку Росії. Зараз цих людей тимчасово розмістили в гуртожитках закладів вищої освіти Харкова.

"Вони готові відмовитися від свого житла на користь держави, щоб одержати сертифікати через "єВідновлення" на купівлю нового в Харкові чи області", — йдеться у повідомленні. Зеленський доручив прем’єру опрацювати реалізацію такої можливості.

Нагадаємо, Зеленський під час візиту до Харкова побував на місці вчорашнього ракетного удару. Під час обстрілу росіяни знищили друкарню в місті.

Також Зеленський показав жахливі кадри наслідків російських ракетних ударів по Харкову 23 травня. Там зруйнована друкарня і спалено 50 тис. книг, є загиблі та поранені.

Як відомо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.