Зеленський повідомив про співвідношення втрат українців і росіян під час харківського прориву
Президент України Володимир Зеленський розповів про співвідношення втрат українців і російських окупантів під час харківського прориву. За його словами, йдеться про одного захисника до восьми загарбників.
Про це український лідер сказав в інтерв'ю ORDA News.
Втрати під час наступу РФ на Харківську область
Зеленський наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на розуміння людського життя.
"Ручки свої маленькі він не відмиє від цього кровопролиття. У будь-якому разі буде справедлива відповідь. Питання в тому, щоб світ "не посипався", — додав він.
Нагадаємо, триває 822 доба широкомасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують спроби просунутися вперед, однак бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та укріплюють свої рубежі.
Також 24 травня Зеленський провів нараду в Харкові. Главі держави доповіли щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.
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