Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Зеленський повідомив про співвідношення втрат українців і росіян під час харківського прориву arrow

Зеленський повідомив про співвідношення втрат українців і росіян під час харківського прориву

25 травня 2024 13:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський повідомив про співвідношення втрат українців і росіян під час харківського прориву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про співвідношення втрат українців і російських окупантів під час харківського прориву. За його словами, йдеться про одного захисника до восьми загарбників.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю ORDA News.

Читайте також:

Втрати під час наступу РФ на Харківську область

Зеленський наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на розуміння людського життя.

"Ручки свої маленькі він не відмиє від цього кровопролиття. У будь-якому разі буде справедлива відповідь. Питання в тому, щоб світ "не посипався", — додав він.

Нагадаємо, триває 822 доба широкомасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують спроби просунутися вперед, однак бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та укріплюють свої рубежі.

Також 24 травня Зеленський провів нараду в Харкові. Главі держави доповіли щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Володимир Зеленський
Україна
Харківська область
окупанти
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра