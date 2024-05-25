Зеленський повідомив про співвідношення втрат українців і росіян під час харківського прориву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про співвідношення втрат українців і російських окупантів під час харківського прориву. За його словами, йдеться про одного захисника до восьми загарбників.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю ORDA News.

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Зеленський наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на розуміння людського життя.

"Ручки свої маленькі він не відмиє від цього кровопролиття. У будь-якому разі буде справедлива відповідь. Питання в тому, щоб світ "не посипався", — додав він.

Нагадаємо, триває 822 доба широкомасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують спроби просунутися вперед, однак бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та укріплюють свої рубежі.

Також 24 травня Зеленський провів нараду в Харкові. Главі держави доповіли щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.