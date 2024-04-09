Зеленский прибыл в Харьков — детали визита президента в город

Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Харьков. Глава государства принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.

О деталях своего визита он рассказал в своем блоге в Telegram.

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По сообщению главы государства, несмотря на доклад от военных, он обсудил ряд важных проблем города.

"Защита региона, ситуация с ПВО и наши возможности уничтожать российские ракеты и дроны, защиту от авиабомб", — резюмирует он.

Также президент отметил украинских воинов, полицейских и работников ГСЧС, "проявивших себя в защите Украины и украинцев".

"Главное — это люди, необходимость сохранить нормальную жизнь и дать как можно больше защиты от российского террора", — заключает Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский проводил совещание по сложной ситуации в Харькове, где обсудил возобновление городской энергосети и мероприятия по поддержке харьковчан.

Глава государства также проводил заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсуждали способы защиты энергетических объектов города от российских обстрелов и укрепления систем ПВО.