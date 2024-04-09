Зеленский прибыл в Харьков — детали визита президента в город
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Харьков. Глава государства принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.
О деталях своего визита он рассказал в своем блоге в Telegram.
Зеленский в Харькове
По сообщению главы государства, несмотря на доклад от военных, он обсудил ряд важных проблем города.
"Защита региона, ситуация с ПВО и наши возможности уничтожать российские ракеты и дроны, защиту от авиабомб", — резюмирует он.
Также президент отметил украинских воинов, полицейских и работников ГСЧС, "проявивших себя в защите Украины и украинцев".
"Главное — это люди, необходимость сохранить нормальную жизнь и дать как можно больше защиты от российского террора", — заключает Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский проводил совещание по сложной ситуации в Харькове, где обсудил возобновление городской энергосети и мероприятия по поддержке харьковчан.
Глава государства также проводил заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсуждали способы защиты энергетических объектов города от российских обстрелов и укрепления систем ПВО.
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