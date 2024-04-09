Зеленський прибув у Харків — деталі візиту президента у місто
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Харків. Глава держави прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.
Про деталі свого візиту він розповів у своєму блозі в Telegram.
Зеленський у Харкові
За повідомленням глави держави, попри доповіді від військових, він обговорив ряд важливих проблем міста.
"Захист регіону, ситуація з ППО та наші можливості знищувати російські ракети й дрони, захист від авіабомб", — резюмує він.
Також президент відзначив українських воїнів, поліцейських та працівників ДСНС, "які проявили себе в захисті України та українців".
"Головне — це люди, необхідність зберегти нормальне життя і дати якнайбільше захисту від російського терору", — підсумовує Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський проводив нараду щодо складної ситуації в Харкові, де обговорив відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.
Також глава держави проводив засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів міста від російських обстрілів та зміцнення систем ППО.
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