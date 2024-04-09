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Зеленский прокомментировал слухи о вероятности второго наступления на Харьков

9 апреля 2024 23:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский прокомментировал слухи о вероятности второго наступления на Харьков
Владимир Зеленский и глава ХОГА Олег Синегубов. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин хочет захватить Харьков. В то же время Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Об этом глава государства заявил в интервью Bild.

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"Путин понимает только силу. Он чувствует как животное: если ты не можешь защитить себя, он разрушит еще больше. Его желание — захватить всю Украину", — сказал президент.

Он добавил, что Путин готов все уничтожить и готов убить многих ради своей цели.

"Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", — добавил Зеленский, комментируя вероятность боев за Харьков.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления, но отметил, что ему неизвестно о дате и месте его начала на линии фронта.

Сегодня Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.

Владимир Зеленский
российские войска
владимир путин
ВСУ
Харьков
война в Украине

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