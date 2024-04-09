Зеленський прокоментував чутки про ймовірність другого наступу на Харків

Володимир Зеленський та голова ХОДА Олег Синєгубов. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін бажає захопити Харків. Водночас Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bild.

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"Путін розуміє тільки силу. Він відчуває як тварина: якщо ти не можеш захистити себе, він зруйнує ще більше. Його бажання — захопити всю Україну", — скааав президент.

Він додав, що Путін готовий усе знищити й готовий вбити багато людей заради своєї мети.

"Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", — додав Зеленський, коментуючи ймовірність боїв за Харків.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу, але зауважив, що йому невідомо про дату та місце його початку на лінії фронту.

Додамо, сьогодні Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.