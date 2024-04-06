Зеленский прокомментировал защищенность Харькова от наступления врага

Об этом заявил президент Украины Владимир. Фото: скриншот с видео

Харьков по состоянию на сегодняшний день защищен от российских кафиров. Речь идет об оборонных рубежах и украинском войске.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона.

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Защита Харькова

"Харьков на сегодняшний день защищен. Не с точки зрения неба и щита ПВО — об этом поговорим позже, а что касается оборонных рубежей и нашей армии", — сказал украинский лидер.

Он считает, что сегодня Харьков не находится в опасности. А то, что этот город желанная цель — россияне этого не скрывают.

Более того, весь восток и юг нашего государства — это их желанная цель.

"Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину", — добавил Зеленский.

Также президент заявил, что для контрнаступательных действий ВСУ пока нет снарядов. Однако он отметил, что для защиты государства есть.

Кроме того, Зеленский заявил, что дронов в этом году будет больше. По его словам, они доказали в небе и море, что украинская сила может побеждать российское зло.