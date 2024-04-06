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Зеленський прокоментував захищеність Харкова від наступу ворога

6 квітня 2024 20:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський прокоментував захищеність Харкова від наступу ворога
Про це заявив Президент України Володимир. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Харків станом на сьогодні захищений від російських окупантів. Йдеться про оборонні рубежі та українське військо.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону.

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"Харків на сьогоднішній день захищений. Не з погляду неба і щита ППО — про це поговоримо пізніше, а що стосується оборонних рубежів і нашого війська", — сказав український лідер.

Він вважає, що сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. А те, що це місто є бажаною ціллю — росіяни цього не приховують.

Мало того, весь схід і південь нашої держави — це їхня бажана ціль.

"Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину", — додав Зеленський.

Також президент заявив, що для контрнаступальних дій ЗСУ наразі снарядів немає. Однак він зазначив, що для захисту держави є.

Крім того, Зеленський заявив, що дронів цього року буде більше. За його словами, вони довели у небі та на морі, що українська сила може перемагати російське зло. 

Володимир Зеленський
ЗСУ
Харків
війна в Україні
захисники

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