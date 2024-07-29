Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Харьковщине

Зеленский провел совещание в Харьковской области по ситуации в сфере безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.
Совещание Зеленского в Харьковской области
Зеленский рассказал, что во время своей поездки в Харьковскую область он провел совещание с местными властями. Основное внимание было уделено подготовке Харькова и области к отопительному периоду.
По словам президента, он также заслушал доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период.
"Благодарю всех, кто защищает нашу Харьковщину, всю нашу страну и людей", — подчеркнул глава государства.
Напомним, 29 июля Зеленский посетил город в Харьковской области, где восстановили 18 домов после обстрелов РФ. Также Синегубов рассказал главе государства о проекте по строительству подземных блоков областной больницы.
Также мы писали, что президент посетил передовой командный пункт Сил специальных операций в районе Волчанска. Он поздравил спецназовцев с их профессиональным праздником и вручил награды.
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