Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Зеленский провел совещание в Харьковской области по ситуации в сфере безопасности arrow

Зеленский провел совещание в Харьковской области по ситуации в сфере безопасности

29 июля 2024 15:18
Катерина Османская - Редактор
Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Харьковщине
Владимир Зеленский на совещании в Харьковской области. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Читайте также:

Совещание Зеленского в Харьковской области

Зеленский рассказал, что во время своей поездки в Харьковскую область он провел совещание с местными властями. Основное внимание было уделено подготовке Харькова и области к отопительному периоду.

По словам президента, он также заслушал доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период.

"Благодарю всех, кто защищает нашу Харьковщину, всю нашу страну и людей", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 29 июля Зеленский посетил город в Харьковской области, где восстановили 18 домов после обстрелов РФ. Также Синегубов рассказал главе государства о проекте по строительству подземных блоков областной больницы.

Также мы писали, что президент посетил передовой командный пункт Сил специальных операций в районе Волчанска. Он поздравил спецназовцев с их профессиональным праздником и вручил награды.

Владимир Зеленский Харьковская область война в Украине энергетика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ