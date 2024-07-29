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Зеленський провів нараду на Харківщині щодо енергетичної та безпекової ситуації

29 липня 2024 15:18
Катерина Османська - Редактор
Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Харківщині
Володимир Зеленський на нараді у Харківській області. Фото: ОП
Катерина Османська - Редактор

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області 29 липня провів нараду щодо  безпекової та енергетичної ситуації в регіоні. На зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

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Зеленський розповів, що під час своєї поїздки до Харківської області він провів нараду з місцевою владою. Основна увага була приділена підготовці Харкова та області до опалювального періоду.

За словами президента, він також заслухав доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період.

"Дякую всім, хто захищає нашу Харківщину, всю нашу країну та людей", — наголосив глава держави. 

Нагадаємо, 29 липня Зеленський відвідав місто на Харківщині, де відновили 18 будинків після обстрілів РФ. Також Синєгубов розповів главі держави про проєкт зі спорудження підземних блоків обласної лікарні.

Також ми писали, що президент відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій в районі Вовчанська. Він привітав спецпризначенців з їхнім професійним святом та вручив нагороди. 

Володимир Зеленський Харківська область війна в Україні енергетика

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