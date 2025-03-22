Заседание военного кабинета в Харькове — о чем докладывали Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове. Говорили о ситуации на фронте.

Об этом сообщили в Офисе президента (ОП) в субботу, 22 марта.

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В ОП отметили, что во время совещания были доклады Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

"Участники совещания обсудили ситуацию на фронте и обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском, а также ход операции в Курской области", — говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что также была проведена подготовка к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится 23 марта в Саудовской Аравии.

Владимир Зеленский и военные. Фото: ОП

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных на Харьковщине. Глава государства заслушал доклад об обстановке и отметил воинов государственными наградами.