Заседание военного кабинета в Харькове — о чем докладывали Зеленскому

Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове. Говорили о ситуации на фронте.
Об этом сообщили в Офисе президента (ОП) в субботу, 22 марта.
Зеленский в Харькове провел совещание с военными
В ОП отметили, что во время совещания были доклады Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.
"Участники совещания обсудили ситуацию на фронте и обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском, а также ход операции в Курской области", — говорится в сообщении.
В Офисе президента добавили, что также была проведена подготовка к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится 23 марта в Саудовской Аравии.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных на Харьковщине. Глава государства заслушал доклад об обстановке и отметил воинов государственными наградами.
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