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Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові

22 березня 2025 20:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Засідання військового кабінету у Харкові — про що доповідали Зеленському
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові. Говорили про ситуацію на фронті.

Про це повідомили в Офісі президента (ОП) у суботу, 22 березня.

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В ОП зазначили, що під час наради були доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Учасники наради обговорили ситуацію на фронті й обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському, а також перебіг операції в Курській області", — йдеться у повідомленні.

В Офісі президента додали, що також була проведена підготовка до зустрічі української та американської делегацій, яка відбудеться 23 березня в Саудівській Аравії.

Володимир Зеленський військовий кабінет
Володимир Зеленський та військові. Фото: ОП

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав військових на Харківщині. Глава держави заслухав доповідь про обстановку та відзначив воїнів державними нагородами.

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