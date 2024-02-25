Зеленский рассказал о линии обороны в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Купянске Харьковской области сейчас нужна помощь. Для того чтобы оккупанты не прорвали этот участок фронта, необходимо увеличение поддержки западных союзников.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо.

Зеленский прокомментировал угрозу оккупации Купянска

Президент считает, что оборонная линия украинской защиты в Харьковской области достаточно хороша благодаря поддержке партнеров и нашим военным. Он не согласился с заявлениями городского головы Купянска, что ситуация критическая.

"Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонная линия в Харьковском регионе очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом нужно не забывать. Конечно, каждый день забирает людей, и поэтому нервность и такое настроение мессиджей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарны за то, что мы не в одиночку против такого врага. И надо об этом тоже не забывать", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил союзников за поддержку и добавил, что помощь все равно нужна как Купянской, так и всей Харьковской области.

Напомним, недавно народная депутат Александра Устинова заявила, что после захвата россиянами Авдеевки, Украина может "потерять Харьков". По ее словам, союзники должны как можно скорее нарастить помощь нашей стране, чтобы такого сценария не случилось.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает того, что российские оккупанты снова попытаются наступать на Харьков. Однако информация о якобы большом наступлении и сдаче города — это вражеская ИПСО.