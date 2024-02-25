Зеленський розповів про лінію оборони на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Куп'янську Харківської області зараз потрібна допомога. Для того, аби окупанти не прорвали цю ділянку фронту, необхідне збільшення підтримки західних союзників.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

Зеленський прокоментував загрозу окупації Куп’янська

Президент вважає, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області досить непогана завдяки підтримці партнерів та нашим військовим. Він не погодився із заявами міського голови Куп'янська, що ситуація критична.

"Але я хочу вам сказати і нагадати мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Авжеж, кожен день забирає людей, і тому знервованість і такий настрій меседжів мера зрозумілі. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не на одинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати", — наголосив Зеленський.

Він подякував союзникам за підтримку та додав, що допомога все одно потрібна як Куп'янську, так і всій Харківській області.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Олександра Устінова заявила, що після захоплення росіянами Авдіївки, Україна може "втратити Харків". За її словами, союзники мають якомога швидше наростити допомогу нашій країні, аби такого сценарію не трапилось.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає того, що російські окупанти знову спробують наступати на Харків. Однак, інформація про нібито великий наступ та здачу міста — це ворожа ІПСО.