Зеленский рассказал, что нужно ВСУ, чтобы не потерять Харьков

Владимир Зеленский в Харькове. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News в четверг, 16 мая.

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Украинский лидер также добавил, что с таким вооружением у России не будет возможности взять город под свой контроль.

"Все, что нам нужно (ред. - для защиты Харькова), — это две системы Patriot", — подчеркнул Президент.

Зеленский признал, что ситуация на харьковском направлении очень серьезная, и отметил недопустимость потери города. Журналисты спросили его также о возможной ответственности США за ситуацию в Харькове.

"Это должен весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", — ответил Зеленский.

Напомним, будучи в Харькове 16 мая, глава государства провел Ставку верховного главнокомандующего. Вместе с собравшимися он обсудил, в частности, ситуацию на севере Харьковской области, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.

К слову, российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, атакуют и Чугуев. Об общей ситуации в регионе рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По данным Генштаба, ВСУ не дали россиянам закрепиться в городской застройке Волчанска и оттеснили противника на Купянском направлении.