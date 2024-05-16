Зеленский рассказал, что нужно ВСУ, чтобы не потерять Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News в четверг, 16 мая.
Оборона Харькова
Украинский лидер также добавил, что с таким вооружением у России не будет возможности взять город под свой контроль.
"Все, что нам нужно (ред. - для защиты Харькова), — это две системы Patriot", — подчеркнул Президент.
Зеленский признал, что ситуация на харьковском направлении очень серьезная, и отметил недопустимость потери города. Журналисты спросили его также о возможной ответственности США за ситуацию в Харькове.
"Это должен весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", — ответил Зеленский.
Напомним, будучи в Харькове 16 мая, глава государства провел Ставку верховного главнокомандующего. Вместе с собравшимися он обсудил, в частности, ситуацию на севере Харьковской области, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.
К слову, российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, атакуют и Чугуев. Об общей ситуации в регионе рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По данным Генштаба, ВСУ не дали россиянам закрепиться в городской застройке Волчанска и оттеснили противника на Купянском направлении.
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