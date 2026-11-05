17-летнего дзюдоиста Хазара Гейдарова встретили в Харькове после победы на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харьков вернулся 17-летний дзюдоист Хазар Гейдаров, завоевавший золотую медаль на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Он стал первым украинцем, которому удалось завоевать такую награду в дзюдо. Спортсмена встретили родные, друзья и представители спортивного сообщества, а сам чемпион поделился эмоциями после победы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарии спортсмена и представителей Харьковской ОВА.

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Харьков встретил чемпиона

По словам Хазара Гейдарова, возвращение домой после исторической победы стало для него очень эмоциональным. Встретить спортсмена пришли его семья, друзья и люди, которые поддерживали его на протяжении спортивной карьеры. Дзюдоист поблагодарил всех, кто разделил с ним радость победы.

"Я очень счастлив, очень благодарен всем, кто приехал сегодня меня встретить. Это очень круто, это не передать словами, это очень сильные эмоции для меня", — рассказал Хазар Гейдаров.

Спортсмен признался, что сразу после завершения финального поединка даже не осознавал, чего ему удалось достичь. Только когда услышал поздравления от окружающих, понял, что стал олимпийским чемпионом и завоевал историческое золото для Украины.

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"Потом вижу, как все кричат: „Хазар, ты олимпийский чемпион“. Тогда я осознал, что выиграл первую золотую медаль. Это история", — поделился Хазар Гейдаров.

Родные, друзья и представители спортивного сообщества поздравили Хазара Гейдарова с историческим олимпийским золотом. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Самая сложная схватка на Олимпиаде

Самым сложным испытанием для украинского дзюдоиста стал финальный поединок. Ему противостоял действующий чемпион мира среди кадетов, а определить победителя удалось лишь в дополнительное время.

"Соперники были все очень сильные. Финальный поединок был самым тяжелым для меня, потому что соперник был непростым — действующий чемпион мира среди кадетов. Я победил его в «голден скори», дополнительном времени, благодаря "шидо", — пояснил Хазар Гейдаров.

Встреча в Харькове

Начальник управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА Константин Ананченко подчеркнул, что победа юного дзюдоиста имеет большое значение для всей страны. Он отметил, что поддержать спортсмена пришли представители спортивного клуба, Федерации дзюдо, общества "Динамо" и его близкие.

"Это высокие результаты, которые он сейчас показал, и это достижение не только для Харьковской области, демонстрирующей высокие результаты в спорте, но и для всей Украины. Это очень приятно, и мы все радуемся", — сказал Константин Ананченко.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов встретился с украинским боксером Александром Гвоздиком. Они обсудили развитие молодежного спорта и спортивную реабилитацию ветеранов. Во время встречи мэр подчеркнул, что победы украинских спортсменов укрепляют авторитет страны на международной арене.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что харьковские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу в Швейцарии. Егор Алейников и Дарья Дмитрук заняли второе место среди взрослых в контактном стиле. Дмитрий Олейник и Ольга Иванчук стали бронзовыми призерами. В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 18 стран.

Также Новини.LIVE сообщали, что спортсмены из Харьковской области завоевали три медали на чемпионате Европы по тхэквондо. Дарья Костеневич выиграла четыре поединка и стала серебряным призером. Братья Александр и Андрей Чумаченко завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях. Оба спортсмена являются воспитанниками харьковской спортивной школы ХТЗ.