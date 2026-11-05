Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковчанин завоевал первое для Украины олимпийское золото по дзюдо

Харьковчанин завоевал первое для Украины олимпийское золото по дзюдо

Ua ru
5 ноября 2026 01:46
В Харьков вернулся юный олимпийский чемпион по дзюдо Новини.LIVE
17-летнего дзюдоиста Хазара Гейдарова встретили в Харькове после победы на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харьков вернулся 17-летний дзюдоист Хазар Гейдаров, завоевавший золотую медаль на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Он стал первым украинцем, которому удалось завоевать такую награду в дзюдо. Спортсмена встретили родные, друзья и представители спортивного сообщества, а сам чемпион поделился эмоциями после победы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарии спортсмена и представителей Харьковской ОВА.

Реклама

Харьков встретил чемпиона

По словам Хазара Гейдарова, возвращение домой после исторической победы стало для него очень эмоциональным. Встретить спортсмена пришли его семья, друзья и люди, которые поддерживали его на протяжении спортивной карьеры. Дзюдоист поблагодарил всех, кто разделил с ним радость победы.

"Я очень счастлив, очень благодарен всем, кто приехал сегодня меня встретить. Это очень круто, это не передать словами, это очень сильные эмоции для меня", — рассказал Хазар Гейдаров.

Спортсмен признался, что сразу после завершения финального поединка даже не осознавал, чего ему удалось достичь. Только когда услышал поздравления от окружающих, понял, что стал олимпийским чемпионом и завоевал историческое золото для Украины.

Читайте также:

"Потом вижу, как все кричат: „Хазар, ты олимпийский чемпион“. Тогда я осознал, что выиграл первую золотую медаль. Это история", — поделился Хазар Гейдаров.

Хазар Гейдаров із золотою медаллю серед рідних, друзів і представників спортивної спільноти на залізничному вокзалі Харкова
Родные, друзья и представители спортивного сообщества поздравили Хазара Гейдарова с историческим олимпийским золотом. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Самая сложная схватка на Олимпиаде

Самым сложным испытанием для украинского дзюдоиста стал финальный поединок. Ему противостоял действующий чемпион мира среди кадетов, а определить победителя удалось лишь в дополнительное время.

"Соперники были все очень сильные. Финальный поединок был самым тяжелым для меня, потому что соперник был непростым — действующий чемпион мира среди кадетов. Я победил его в «голден скори», дополнительном времени, благодаря "шидо", — пояснил Хазар Гейдаров.

Встреча в Харькове

Начальник управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА Константин Ананченко подчеркнул, что победа юного дзюдоиста имеет большое значение для всей страны. Он отметил, что поддержать спортсмена пришли представители спортивного клуба, Федерации дзюдо, общества "Динамо" и его близкие.

"Это высокие результаты, которые он сейчас показал, и это достижение не только для Харьковской области, демонстрирующей высокие результаты в спорте, но и для всей Украины. Это очень приятно, и мы все радуемся", — сказал Константин Ананченко.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов встретился с украинским боксером Александром Гвоздиком. Они обсудили развитие молодежного спорта и спортивную реабилитацию ветеранов. Во время встречи мэр подчеркнул, что победы украинских спортсменов укрепляют авторитет страны на международной арене.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что харьковские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу в Швейцарии. Егор Алейников и Дарья Дмитрук заняли второе место среди взрослых в контактном стиле. Дмитрий Олейник и Ольга Иванчук стали бронзовыми призерами. В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 18 стран.

Также Новини.LIVE сообщали, что спортсмены из Харьковской области завоевали три медали на чемпионате Европы по тхэквондо. Дарья Костеневич выиграла четыре поединка и стала серебряным призером. Братья Александр и Андрей Чумаченко завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях. Оба спортсмена являются воспитанниками харьковской спортивной школы ХТЗ.

спорт Харьковская область награда Новости Харькова Дзюдо
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации