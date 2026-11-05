17-річного дзюдоїста Хазара Гейдарова зустріли в Харкові після перемоги на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

До Харкова повернувся 17-річний дзюдоїст Хазар Гейдаров, який здобув золоту медаль IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі. Він став першим українцем, якому вдалося вибороти таку нагороду в дзюдо. Спортсмена зустріли рідні, друзі та представники спортивної спільноти, а сам чемпіон поділився емоціями після перемоги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на коментарі спортсмена та представників Харківської ОВА.

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Харків зустрів чемпіона

За словами Хазара Гейдарова, повернення додому після історичної перемоги стало для нього дуже емоційним. Зустріти спортсмена прийшли його родина, друзі та люди, які підтримували його протягом спортивної кар'єри. Дзюдоїст подякував усім, хто розділив із ним радість перемоги.

"Я дуже щасливий, дуже вдячний всім, хто приїхав сьогодні мене зустріти. Це дуже круто, це не передати словами, це дуже велика емоція для мене", — розповів Хазар Гейдаров.

Спортсмен зізнався, що одразу після завершення фінальної сутички навіть не усвідомлював, чого йому вдалося досягти. Лише коли почув привітання від людей навколо, зрозумів, що став олімпійським чемпіоном і здобув історичне золото для України.

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"Потім бачу, як усі кричать: "Хазар, ти олімпійський чемпіон". Я потім усвідомив, що я виграв першу золоту нагороду. Це історія", — поділився Хазар Гейдаров.

Рідні, друзі та представники спортивної спільноти привітали Хазара Гейдарова з історичним олімпійським золотом. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Найважча сутичка на Олімпіаді

Найскладнішим випробуванням для українського дзюдоїста став фінальний поєдинок. Йому протистояв чинний чемпіон світу серед кадетів, а визначити переможця вдалося лише в додатковий час.

"Суперники були всі дуже сильні. Фінальна сутичка була найважча для мене, тому що суперник був непростий, чинний чемпіон світу серед кадетів. Переміг я його у "голден скорі", додатковому часі, завдяки "шидо", — пояснив Хазар Гейдаров.

Зустріч у Харкові

Начальник управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко наголосив, що перемога юного дзюдоїста має велике значення для всієї країни. Він зазначив, що підтримати спортсмена прийшли представники спортивного клубу, Федерації дзюдо, товариства "Динамо" та його близькі.

"Це високі результати, які він зараз показав, і це результат не тільки для Харківської області, яка показує потужні результати у спорті, а для всієї України. Це дуже приємно, і ми всі радіємо", — сказав Костянтин Ананченко.

Новини.LIVE розповідали, що міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з українським боксером Олександром Гвоздиком. Вони обговорили розвиток молодіжного спорту та спортивну реабілітацію ветеранів. Під час зустрічі мер наголосив, що перемоги українських спортсменів зміцнюють авторитет країни на міжнародній арені.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що харківські спортсмени вибороли срібну та бронзову медалі на чемпіонаті світу з акробатичного рок-н-ролу у Швейцарії. Єгор Алєйніков і Дар’я Дмитрук посіли друге місце серед дорослих у контактному стилі. Дмитро Олійник та Ольга Іванчук стали бронзовими призерами. У змаганнях взяли участь 252 спортсмени з 18 країн.

Також Новини.LIVE писали, що спортсмени з Харківщини здобули три медалі на чемпіонаті Європи з тхеквондо. Дарія Костеневич виграла чотири поєдинки та стала срібною призеркою. Брати Олександр та Андрій Чумаченко вибороли бронзові нагороди у своїх вагових категоріях. Обидва спортсмени є вихованцями харківської спортивної школи ХТЗ.