Житель Харьковщины помогал россиянам: сдавал позиции военных

Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

На Харьковщине задержали еще одного агента ФСБ, который работал врага. Мужчина готовил российские удары по прифронтовым районам области. Он собирал координаты возможных позиций Сил обороны и передавал их оккупантам. Разоблачили его во время подготовки очередного отчета для спецслужб РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, фигурантом оказался 43-летний разнорабочий из поселка Коротич Харьковского района. Через Telegram он установил контакт с сотрудником ФСБ по Белгородской области и согласился передавать данные о местах дислокации личного состава и техники ВСУ.

Сбор информации

Мужчина объезжал местность пешком и общественным транспортом. Он фиксировал позиции ПВО и военной техники, после чего присылал информацию куратору в виде сообщений, фото, видео и отметок на Google Maps. Полученные данные могли использоваться для корректировки российских ударов.

За выполнение задач ему обещали выезд в Россию и "комфортную жизнь" там. Также рассматривалась так называемая "эвакуация" после сотрудничества.

Читайте также:

Что грозит

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска изъяли телефон с доказательствами его работы на врага. Ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения. По этой статье предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Окончательное решение примет суд после рассмотрения дела. По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения — содержание под стражей без права залога.

Подобные дела

Ранее 16-летнему жителю Чугуевского района сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, подростка через Telegram завербовал представитель РФ. Он получал задание собирать информацию о местах дислокации украинских военных на Харьковщине и передавал эти данные врагу. Для этого несовершеннолетний объезжал территорию района, фиксировал позиции Сил обороны, в частности технику и личный состав, и присылал информацию в виде голосовых сообщений, фото и видео. В общении с куратором использовались условные сигналы и кодовые слова, в частности для начала связи — "Аврора". Во время выполнения очередного задания его разоблачили правоохранители. По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в суд передали дело 17-летнего парня, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.