Житель Харківщини допомагав росіянам: здавав позиції військових

Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки України

На Харківщині затримали ще одного агента ФСБ, який працював ворога. Чоловік готував російські удари по прифронтових районах області. Він збирав координати можливих позицій Сил оборони та передавав їх окупантам. Викрили його під час підготовки чергового звіту для спецслужб РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, фігурантом виявився 43-річний різноробочий із селища Коротич Харківського району. Через Telegram він встановив контакт зі співробітником ФСБ по Бєлгородській області та погодився передавати дані про місця дислокації особового складу і техніки ЗСУ.

Збір інформації

Чоловік об’їжджав місцевість пішки та громадським транспортом. Він фіксував позиції ППО та військової техніки, після чого надсилав інформацію куратору у вигляді повідомлень, фото, відео та позначок на Google Maps. Отримані дані могли використовуватися для коригування російських ударів.

За виконання завдань йому обіцяли виїзд до Росії та "комфортне життя" там. Також розглядалася так звана "евакуація" після співпраці.

Що загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку вилучили телефон із доказами його роботи на ворога. Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За цією статтею передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Остаточне рішення ухвалить суд після розгляду справи. За клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Подібні справи

Раніше 16-річному мешканцю Чугуївського району повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За даними слідства, підлітка через Telegram завербував представник рф. Він отримував завдання збирати інформацію про місця дислокації українських військових на Харківщині та передавав ці дані ворогу. Для цього неповнолітній об’їжджав територію району, фіксував позиції Сил оборони, зокрема техніку та особовий склад, і надсилав інформацію у вигляді голосових повідомлень, фото та відео. У спілкуванні з куратором використовувалися умовні сигнали та кодові слова, зокрема для початку зв’язку — "Аврора". Під час виконання чергового завдання його викрили правоохоронці. За клопотанням прокуратури підозрюваного взято під варту. Розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.