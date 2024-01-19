Жестоко избил предпринимателя в Изюме — в Украине будут судить российского оккупанта

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

На Харьковщине будут заочно судить российского оккупанта, который в Изюме ворвался к местному предпринимателю и жестоко избил его. Военным преступником оказался 36-летний военнослужащий РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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О преступлении российского оккупанта

Отмечается, что 2 мая 2022 года российский оккупант и еще восемь его подчиненных ворвались в дом местного предпринимателя в Изюме. Они требовали у мужчины признаться в якобы корректировке огня украинской армии по российским позициям или "сдать" тех, кто это делает.

Впрочем, не получив никакой информации, преступники начали жестоко избивать бизнесмена прикладом автомата. После этого оккупанты повели пострадавшего в гараж. Там "вожак" увидел, что у автомобиля отсутствуют колеса, что еще больше его разозлило. Он снова нанес удар мужчине и произвел один выстрел у его головы.

На этом моменте оккупант приказал другим покинуть территорию, а владельцу пригрозил, что они еще вернутся. На следующий день это и произошло — военный преступник снова приехал со своими подчиненными к дому мужчины, жестоко избивал его пистолетом по голове и ногами в живот.

Напоследок преступники ограбили дом и скрылись.

Обвиняемый российский оккупант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Інформація про окупанта. Фото: скриншот

Напомним, в Украине судили российского захватчика, который выстрелами убил двух гражданских. Это произошло в марте 2022 года во время оккупации Киевской области.

Кроме того, в Чугуеве состоялся суд над бывшей чиновником мэрии Волчанска, которая сотрудничала с оккупантами в период оккупации города. Суд назначил ей пять лет лишения свободы.