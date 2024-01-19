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Жорстоко побив підприємця в Ізюмі — в Україні судитимуть російського окупанта

19 січня 2024 17:41
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Козюк Тетяна
редактор
Жорстоко побив підприємця в Ізюмі — в Україні судитимуть російського окупанта
Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині заочно судитимуть російського окупанта, який у Ізюмі вдерся до місцевого підприємця та жорстоко побив його. Воєнним злочинцем виявився 36-річний військовослужбовець РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Про злочин російського окупанта

Зазначається, що 2 травня 2022 року російський окупант та ще вісім його підлеглих вдерся до оселі місцевого підприємця в Ізюмі. Вони вимагали у чоловіка зізнатися у нібито корегуванні вогню української армії по російських позиціях або "здати" тих, хто це робить.

Втім, не отримавши жодної інформації, злочинці почали жорстоко бити бізнесмена прикладом автомата. Після цього окупанти повели потерпілого до гаражу. Там "ватажок" побачив, що в автомобілі відсутні колеса, що більше його розлютило. Він знову завдав удару чоловікові та здійснив один постріл біля його голови. 

На цьому моменті окупант наказав іншим покинути територію, а власнику пригрозив, що вони ще повернуться. Наступного дня це і сталося — воєнний злочинець знов приїхав зі своїми підлеглими до будинку чоловіка, жорстоко бив його пістолетом по голові та ногами у живіт. 

Наостанок злочинці пограбували оселю та втекли. 

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Обвинувачений російський окупант. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Інформація про окупанта. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні судили російського загарбника, який пострілами вбив двох цивільних. Це сталося у березні 2022 року під час окупації Київської області. 

Крім того, у Чугуєві відбувся суд над колишньою урядовицею мерії Вовчанська, яка співпрацювала з окупантами в період окупації міста. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі.

війна
Харків
Україна
пограбування
побиття
Харківська область
окупанти
підприємці

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