В Харькове беспилотник упал на крышу дома 13 декабря

Работа спасательных служб в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 13 декабря, около 01:40, российские оккупанты совершили атаку беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) на жилой дом в Харькове. Вражеский дрон попал в крышу пятиэтажного дома, что повлекло за собой серьезные повреждения и пожар.

Пресс-служба ГСЧС Харьковщины обнародовала фото последствий атаки беспилотника.

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Психолог оказывает помощь. Фото: ГСЧС Харьковщины

Спасатели тушат огонь на крыше. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате атаки повреждена кровля здания и остекление окон. По предварительной информации, среди жителей пострадавших нет.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные службы, ликвидировавшие возгорание. К работе присоединились саперы для обследования территории на предмет взрывоопасных предметов, а также психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), оказывавшие поддержку жильцам пострадавшего дома.

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Харьковщины

Работа пожарных на месте прилета. Фото: ГСЧС Харьковщины

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил корреспонденту Новини.LIVE, что жертв и травмированных в результате атаки нет. Однако есть разрушение.

"Было попадание "Шахеда" в пятиэтажный жилой дом. Крыша разбита. К счастью, никто не пострадал. Выбиты окна. Сейчас работают наши коммунальные службы. Отключили электроснабжение, газоснабжение. Будем сейчас работать для того, чтобы все восстановить", — сообщил городской голова.

Напомним, также в пятницу, 13 декабря, Россия нанесла удар по поселку Мирное — есть пострадавшие.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, когда в городе заработает новая система оповещения.