Нова система оповіщення — Терехов пояснив, коли харків'янам чекати змін

Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

У Харкові незабаром хочуть запустити нову систему диференційованого оповіщення. Наразі місто чекає відповідного рішення від військових.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері "Єдиних новин" у четвер, 12 грудня.

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За словами міського голови Харкова, у місті запустять нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Вона буде диференційована. Систему вже успішно випробували в тестовому режимі. Її запуск залежить від відповідних рішень військових.

"Це буде диференційована система оповіщення, і тоді зовсім по-іншому буде життя у Харкові. Бо коли ми будемо бачити, що летять КАБи чи інші ракети по території Харківської області, а не чіпляють Харків, то повітряна тривога не буде лунати", — заявив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові пролунав потужний вибух біля відділення поліції. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, проте обійшлося без постраждалих.

Росіяни обстріляли міста Златопіль у Лозівському районі Харківської області. Вони використали дві ракети типу "Іскандер-М", внаслідок яких є численні руйнування та поранені.