У Харкові безпілотник впав на дах будинку 13 грудня

З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на будинок у Харкові
У ніч на 13 грудня, близько 01:40, російські окупанти здійснили атаку безпілотним літальним апаратом (БпЛА) на житловий будинок у Харкові. Ворожий дрон влучив у дах п’ятиповерхового будинку, що спричинило серйозні пошкодження та пожежу.
Пресслужба ДСНС Харківщини оприлюднила фото наслідків атаки безпілотника.
Наслідки атаки безпілотника по Харкову вночі 13 грудня
Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю будівлі та скління вікон. За попередньою інформацією, серед мешканців постраждалих немає.
На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні служби, які ліквідували займання. До роботи долучилися сапери для обстеження території на предмет вибухонебезпечних предметів, а також психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які надавали підтримку мешканцям постраждалого будинку.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив кореспонденту Новини.LIVE, що жертв і травмованих унаслідок атаки немає. Проте, є руйнування.
"Було влучення "Шахеда" в п'ятиповерховий житловий будинок. Дах розтрощений. На щастя, ніхто не постраждав. Вибито вікна. Зараз працюють наші комунальні служби. Відключили електропостачання, газопостачання. Будемо зараз працювати для того, щоб усе відновити", — повідомив міський голова.
Нагадаємо, також у п'ятницю, 13 грудня, Росія завдала удару по селищі Мирне — є постраждалі.
Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив, коли у місті запрацює нова система оповіщення.
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