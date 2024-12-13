У Харкові безпілотник впав на дах будинку 13 грудня

Робота рятувальних служб у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 13 грудня, близько 01:40, російські окупанти здійснили атаку безпілотним літальним апаратом (БпЛА) на житловий будинок у Харкові. Ворожий дрон влучив у дах п’ятиповерхового будинку, що спричинило серйозні пошкодження та пожежу.

Пресслужба ДСНС Харківщини оприлюднила фото наслідків атаки безпілотника.

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Психолог надає допомогу. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники гасять вогонь на даху. Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю будівлі та скління вікон. За попередньою інформацією, серед мешканців постраждалих немає.

На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні служби, які ліквідували займання. До роботи долучилися сапери для обстеження території на предмет вибухонебезпечних предметів, а також психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які надавали підтримку мешканцям постраждалого будинку.

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Харківщини

Робота пожежників на місці прильоту. Фото: ДСНС Харківщини

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив кореспонденту Новини.LIVE, що жертв і травмованих унаслідок атаки немає. Проте, є руйнування.

"Було влучення "Шахеда" в п'ятиповерховий житловий будинок. Дах розтрощений. На щастя, ніхто не постраждав. Вибито вікна. Зараз працюють наші комунальні служби. Відключили електропостачання, газопостачання. Будемо зараз працювати для того, щоб усе відновити", — повідомив міський голова.

Нагадаємо, також у п'ятницю, 13 грудня, Росія завдала удару по селищі Мирне — є постраждалі.

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив, коли у місті запрацює нова система оповіщення.