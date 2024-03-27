Появились ужасающие фото последствий удара РФ по Харькову

Последствия удара по Харькову. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 27 марта, российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. В результате есть значительные разрушения.

Фото последствий неприятельского удара публикует Новини.LIVE.

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Сегодня, 27 марта, российские войска впервые нанесли удар по Харькову именно управляемым боеприпасом большого калибра. По проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты.

"По состоянию на данный момент знаем об одном погибшем мужчине, во время удара он находился на улице, возле дома", — сообщает начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Изуродованный обстрелом автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Место, по которому ударили россияне. Фото: Новини.LIVE

Обломки ракеты, попавшей в Харьков. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.