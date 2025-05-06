Пограничники сорвали штурм РФ и взяли в плен оккупанта — видео

Сорвали штурм РФ и взяли в плен оккупанта — в ГПСУ показали видео
Украинские пограничники сорвали вражеский штурм на Волчанском направлении. Так, в Харьковской области воины взяли в плен оккупанта.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 6 мая.
Уничтожение оккупантов
На Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" успешно отбили атаку российских оккупантов. Враг был вынужден отступить с потерями под огнем украинских воинов.
Так, во время боя в украинский плен попал один из штурмовиков из Курской области. Стало известно, что он воевал в составе отряда "Шторм Z", который формируют из осужденных.
До мобилизации россиянин отбывал наказание за дезертирство. А в плену он поблагодарил украинских военных за спасенную жизнь и оказанную помощь.
Напомним, пограничники уничтожили ряд российских объектов в Харьковской области и показали эффектное видео.
Также защитники на Харьковщине уничтожили транспорт и камеру видеонаблюдения оккупантов и ударили по укрытию.
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