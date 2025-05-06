Пограничники сорвали штурм РФ и взяли в плен оккупанта — видео

Российский оккупант. Фото: скриншот видео

Украинские пограничники сорвали вражеский штурм на Волчанском направлении. Так, в Харьковской области воины взяли в плен оккупанта.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 6 мая.

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На Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" успешно отбили атаку российских оккупантов. Враг был вынужден отступить с потерями под огнем украинских воинов.

Так, во время боя в украинский плен попал один из штурмовиков из Курской области. Стало известно, что он воевал в составе отряда "Шторм Z", который формируют из осужденных.

До мобилизации россиянин отбывал наказание за дезертирство. А в плену он поблагодарил украинских военных за спасенную жизнь и оказанную помощь.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники уничтожили ряд российских объектов в Харьковской области и показали эффектное видео.

Также защитники на Харьковщине уничтожили транспорт и камеру видеонаблюдения оккупантов и ударили по укрытию.