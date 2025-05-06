Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Харьков Сорвали штурм РФ и взяли в плен оккупанта — в ГПСУ показали видео

Сорвали штурм РФ и взяли в плен оккупанта — в ГПСУ показали видео

Ua en ru
Дата публикации 6 мая 2025 21:42
Пограничники сорвали штурм РФ и взяли в плен оккупанта — видео
Российский оккупант. Фото: скриншот видео

Украинские пограничники сорвали вражеский штурм на Волчанском направлении. Так, в Харьковской области воины взяли в плен оккупанта.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 6 мая.

Реклама
Читайте также:

 

Уничтожение оккупантов

На Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" успешно отбили атаку российских оккупантов. Враг был вынужден отступить с потерями под огнем украинских воинов.

Так, во время боя в украинский плен попал один из штурмовиков из Курской области. Стало известно, что он воевал в составе отряда "Шторм Z", который формируют из осужденных.

До мобилизации россиянин отбывал наказание за дезертирство. А в плену он поблагодарил украинских военных за спасенную жизнь и оказанную помощь.

null
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники уничтожили ряд российских объектов в Харьковской области и показали эффектное видео.

Также защитники на Харьковщине уничтожили транспорт и камеру видеонаблюдения оккупантов и ударили по укрытию.

российские войска пограничники Харьковская область оккупанты пленные война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER