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Зірвали штурм РФ і взяли в полон окупанта — у ДПСУ показали відео

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Дата публікації: 6 травня 2025 21:42
Прикордонники зірвали штурм РФ та взяли в полон окупанта — відео
Російський окупант. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники зірвали ворожий штурм на Вовчанському напрямку. Так, у Харківській області воїни взяли у полон окупанта.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 6 травня.

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Знищення окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" успішно відбили атаку російських окупантів. Ворог був змушений відступити з втратами під вогнем українських воїнів.

Так, під час бою в український полон потрапив один зі штурмовиків з Курської області. Стало відомо, що він воював у складі загону "Шторм Z", який формують із засуджених.

До мобілізації росіянин відбував покарання за дезертирство. А в полоні він подякував українським військовим за врятоване життя та надану допомогу.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники знищили низку російських об'єктів у Харківській області й показали ефектне відео.

Також захисники на Харківщині знищили транспорт та камеру відеоспостереження окупантів та вдарили по укриттю.

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Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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