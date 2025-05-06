Прикордонники зірвали штурм РФ та взяли в полон окупанта — відео

Російський окупант. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники зірвали ворожий штурм на Вовчанському напрямку. Так, у Харківській області воїни взяли у полон окупанта.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 6 травня.

Реклама

Читайте також:

Знищення окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" успішно відбили атаку російських окупантів. Ворог був змушений відступити з втратами під вогнем українських воїнів.

Так, під час бою в український полон потрапив один зі штурмовиків з Курської області. Стало відомо, що він воював у складі загону "Шторм Z", який формують із засуджених.

До мобілізації росіянин відбував покарання за дезертирство. А в полоні він подякував українським військовим за врятоване життя та надану допомогу.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники знищили низку російських об'єктів у Харківській області й показали ефектне відео.

Також захисники на Харківщині знищили транспорт та камеру відеоспостереження окупантів та вдарили по укриттю.