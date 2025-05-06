Прикордонники зірвали штурм РФ та взяли в полон окупанта — відео

Зірвали штурм РФ і взяли в полон окупанта — у ДПСУ показали відео
Українські прикордонники зірвали ворожий штурм на Вовчанському напрямку. Так, у Харківській області воїни взяли у полон окупанта.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 6 травня.
Знищення окупантів
На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" успішно відбили атаку російських окупантів. Ворог був змушений відступити з втратами під вогнем українських воїнів.
Так, під час бою в український полон потрапив один зі штурмовиків з Курської області. Стало відомо, що він воював у складі загону "Шторм Z", який формують із засуджених.
До мобілізації росіянин відбував покарання за дезертирство. А в полоні він подякував українським військовим за врятоване життя та надану допомогу.
Нагадаємо, прикордонники знищили низку російських об'єктів у Харківській області й показали ефектне відео.
Також захисники на Харківщині знищили транспорт та камеру відеоспостереження окупантів та вдарили по укриттю.
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