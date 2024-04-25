Сливал данные о позициях ВСУ — в Харьковской области задержали агента ФСБ

Задержан коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали агента Федеральной службы безопасности РФ. Он передавал врагу информацию о дислокации украинских оборонных сил в Харьковской и Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 25 апреля.

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Мужчине объявили подозрение в распространении конфиденциальной информации о перемещении и местонахождении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданных согласно законодательству Украины, без предварительного обнародования этой информации Генштабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, что является преступлением в условиях военного положения.

Согласно материалам следствия, бывший военнослужащий одной из украинских воинских частей, перед увольнением в запас, добровольно вступил в сговор с представителем ФСБ РФ. Он передавал через мессенджер "Signal" российскому куратору сведения о местоположении украинских оборонных сил и военной техники в городах Лозовая Харьковской области, Николаеве и Николаевской области. Эта информация требовалась врагу для осуществления точечных авиационных ударов по позициям украинских защитников.

Подозреваемый был задержан недалеко от линии фронта на Купянском направлении. Он пытался тайно добраться до позиций окупантов, но его план был сорван. В случае успеха агент намеревался добраться до филиала ФСБ РФ во временно оккупированной части Луганской области.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, силовики СБУ задержали в Киеве коллаборанта , помогавшего оккупантам делать зубы дракона.

Недавно служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, планировавшего скорректировать российские авиационные бомбы для удара по базе спецназовцев ГУР.