"Сливал" направления полетов боевых вертолетов ВСУ: СБУ задержали информатора россиян

Задержанный информатор. Фото: пресс-служба СБУ

СБУ задержала вражеского информатора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковщины . Злоумышленник собирал для российских окупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

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По данным следствия, российским информатором оказался местный житель, который был "на связи" с боевиком одной из оккупационных группировок России на восточном фронте.

"Полученные разведданные вражеский приспешник передавал своему "контактеру" в закрытый чат в одном из популярных мессенджеров", - рассказывают в Службе Безопасности.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с агрессором.

Переписка задержанного с русскими кураторами. Фото: пресс-служба СБУ

Переписка задержанного с русскими кураторами. Фото: пресс-служба СБУ

Переписка задержанного с русскими кураторами. Фото: пресс-служба СБУ 1/3 _ 3

Больше всего врага интересовали направления полетов армейской авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов.

Также он передавал агрессору маршруты перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта.

Кроме того, фигурант присылал захватчикам фото последствий российских воздушных ударов по местным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе в многоквартирных домах граждан.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что разоблачили харьковчанина, который готовил новую атаку по городу . Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата Главного Управления Генштаба ВС РФ.

Также мы рассказывали о том, что в Харькове будут судить псевдопатрульного . 52-летний житель Купянска работал на окупантов как полицейский, а после контрнаступления ВСУ бежал в Харьков, откуда передавал информацию о ситуации в городе представителям РФ.