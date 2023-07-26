Передавав інформацію ворогу про обстановку у місті: у Харкові судитимуть псевдопатрульного

Обвинувачений у колабораційнії діяльності. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

52-річного мешканець Куп'янська працював на окупантів як поліцейський, а після контрнаступу ЗСУ втік до Харкова звідки передавав інформацію про ситуацію у місті представникам РФ. Чоловіка судитимуть за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура .

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Матеріали справи

За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру "правоохоронця" під керівництвом представників РФ. Колаборант обійняв посаду "в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

"Псевдопатрульний займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод", — розповідають правоохоронці.

Після деокупації Куп‘янська чоловік, намагаючись втекти від кримінальної відповідальності, попросив волонтерів відвезти його до Харкова. У свою чергу, дружину та сина колаборант відправив до РФ.

Весь цей час чоловік ретельно переховувався від слідства у Харкові у квартирі знайомих. Він підтримував контакт з представниками РФ через месенджер "Телеграм", де завуальовано передавав інформацію про ситуацію у Харкові.

У квітні цього року чоловіку було заочно повідомлено про підозру, а вже на початку липня правоохоронці затримали його в Харкові.

У телефоні колаборанта виявлено листування з представниками держави-агресора та проросійський контент.

Телефон обвинувачуваного де той переписувався з представниками РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть фельдшерку, яка пішла на співпрацю з ворогом. Жінка віддала російським військовим амбулаторію під час окупації Ізюмщини.

Також ми писали про те, що викрито низку пристосуванців, які співпрацювали з представниками РФ під час окупації Куп’янщини. Усі вони — співробітники різних управлінь Куп’янської міської ради, які після деокупації повернулись до своєї роботи в органі місцевого самоврядування. Усіх чотирьох підозрюють у колабораційній діяльності.