Родственник Тимура Миндича может быть причастен к схеме на закупках Харьковоблэнерго — СМИ

Правоохранители общаются с подозреваемым. Фото: Олег Новиков

НАБУ задержало родственника совладельца Квартала 95 во время вероятного его побега за границу. Речь идет о лице, связанном родственными связями с Тимуром Миндичем, которого подозревают в организации схем завладения средствами Харьковоблаэнерго.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков в Telegram.

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"Антикоррупционные органы задержали родственника совладельца ООО "Квартал 95" Тимура Миндича. Следствие считает его организатором схем завладения средствами АО "Харьковоблэнерго" на закупках трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов. Его временно арестовали при попытке покинуть территорию Украины", — говорится в сообщении Новикова.

Журналист также отметил, что экс-глава Харьковоблэнерго Константин Логвиненко сговорился с родственником Миндича, который контролировал ряд коммерческих предприятий-поставщиков энергооборудования. Таким образом мужчины создали преступную группу, куда вошли и другие работники общества.

"Частичное выполнение договоров закупки оборудования в течение 2021-2022 годов нанесло АО "Харьковоблэнерго" ущерб на 12,5 млн грн. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ", — добавил Новиков.

Скриншот сообщения Олега Новикова в Telegram

Напомним, что НАБУ опубликовало детали дела о коррупционных схемах на закупках энергооборудования для Харьковоблэнерго. Правоохранители сообщили, что задержали организатора при попытке побега за границу.

Также мы сообщали, что в Харьковской области полиция разоблачила фейковый call-центр. Мошенники присвоили почти 700 тысяч гривен, они звонили людям, представляясь работниками банка и сообщая о сомнительных операциях с их карточками.