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Снимались в роликах роспропагандистов — прокуратура объявила подозрение супругам актеров

23 июля 2024 18:04
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Актеры из Харькова подозреваются в сотрудничестве с российской пропагандой
Подозреваемые. Фото: Харьковская областная прокуратура
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Актеры из Харькова подозреваются в сотрудничестве с российскими пропагандистами . 47-летний мужчина и его 43-летняя жена производили и распространяли материалы, оправдывающие вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Супруги обвиняют в использовании СМИ для пропаганды, совершенной по предварительному сговору группы лиц и повторно. Пара много лет работала на театральной сцене Харькова и выступала даже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, весной 2023 года переехала в Россию. С тех пор они активно способствуют российской пропаганде, извращая реальный образ украинцев. Сейчас они позиционируют себя актерами русского театра.

По данным следствия, супруги снялись в видеоролике для российского пропагандистского проекта, целью которого является насмешка над украинцами. В видео актеры появляются якобы в традиционных украинских костюмах, а в одной из сцен мужской персонаж одевает форму нацистской Германии.

В интервью актеры рассказали, что пересек границу РФ, они сразу почувствовали себя "свободными людьми". Они подчеркнули, что пребывание в Украине было для них морально тяжелым из-за "проявлений нацизма".

Подозреваемые активно ведут свои аккаунты в социальных сетях, включая запретную в Украине "Вконтакте", где регулярно публикуют сообщения в поддержку действий РФ. Российских военных они называют "нашими ребятами", которые "приносят жертву во благо России", и распространяют тезисы кремлевской пропаганды.

В настоящее время подозреваемые проживают на территории Российской Федерации и прячутся от украинских правоохранительных органов. Изучается возможность объявления его в розыск.

Напомним, в Киеве в Оболонском районе правоохранители задержали местного жителя. Человек хранил при себе десять свертков с амфетамином. Ему грозит до восьми лет заключения.

Также мы писали, что столичные полицейские арестовали киевлянина, взорвавшего гранату в Днепровском районе города. Вместе с ним также был задержан и его сообщник.

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