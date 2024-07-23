Актори з Харкова підозрюються у співпраці з російською пропагандою

Підозрювані. Фото: Харківська обласна прокуратура

Актори з Харкова підозрюються у співпраці з російськими пропагандистами. 47-річний чоловік та його 43-річна дружина виготовляли та розповсюджували матеріали, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Подружжя звинувачують у використанні ЗМІ для пропаганди, вчиненій за попередньою змовою групи осіб і повторно. Пара багато років працювала на театральній сцені Харкова і виступало навіть під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, навесні 2023 року переїхала до Росії. Відтоді вони активно сприяють російській пропаганді, перекручуючи реальний образ українців. Зараз вони позиціонують себе як актори російського театру.

За даними слідства, подружжя знялося у відеоролику для російського пропагандистського проєкту, метою якого є насмішка над українцями. У відео актори з'являються, нібито в традиційних українських костюмах, а в одній зі сцен чоловічий персонаж одягає форму нацистської Німеччини.

В інтерв’ю актори розповіли, що перетнувши кордон РФ, вони відразу відчули себе "свободными людьми". Вони підкреслили, що перебування в Україні було для них морально важким через "прояви нацизму".

Підозрювані активно ведуть свої акаунти в соціальних мережах, включаючи заборонену в Україні "Вконтакте", де регулярно публікують дописи на підтримку дій РФ. Російських військових вони називають "нашими ребятами", які "приносят жертву во благо россии", і розповсюджують тези кремлівської пропаганди.

В даний час підозрювані проживають на території Російської Федерації та ховаються від українських правоохоронних органів. Вивчається можливість оголошення їх у розшук.

Нагадаємо, у Києві в Оболонському районі правоохоронці затримали місцевого мешканця. Чоловік зберігав при собі десять згортків з амфетаміном. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Також ми писали, що столичні поліцейські заарештували киянина, який підірвав гранату у Дніпровському районі міста. Разом з ним також було затримано і його спільника.