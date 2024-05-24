Зеленский побывал в харьковской типографии, которую атаковала Россия 23 мая

Президент Украины Владимир Зеленский на месте удара. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, во время визита в Харьков побывал на месте вчерашнего ракетного удара. При обстреле россияне уничтожили типографию в городе.

Об этом пресс-служба украинского лидера сообщила в Telegram.

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Президент отметил, что вчера в результате российского ракетного удара по типографии в Харькове погибли семь человек и еще 21 человек получил ранения. Производственный комплекс разрушен, там уничтожено десятки тысяч книг — много детской литературы, учебных пособий и учебников.

"Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство чувствовало последствия и цену своего зла. Спасибо всем, кто помогает нашим людям! Спасибо всем, кто защищает Украину!" — отметил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, в Харькове Зеленский провел совещание по оперативной обстановке и подготовке к отопительному сезону.

Также Зеленский показал ужасающие кадры последствий российских ракетных ударов по Харькову 23 мая. Там разрушена типография и сожжено 50 тыс. книг, есть погибшие и раненые.