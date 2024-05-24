Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові хочуть збудувати підземне місто — деталі від Терехова arrow

У Харкові хочуть збудувати підземне місто — деталі від Терехова

24 травня 2024 08:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові планують збудувати підземне місто
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові хочуть збудувати безпечне підземне містечко. Його загальна площа може бути понад 200 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Підземне місто в Харкові

Терехов зазначив, що на будівництво потрібно 225 мільйонів євро. Нині для проєкту шукають інвесторів.

КУ "Харківська інвестиційна агенція" вже презентувала проєкт безпечного підземного містечка на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі. План розробили місцеві архітектори спільно з бюро Нормана Фостера.

null
План підземного міста. Фото: Ukrinform

Площа підземного міста становитиме 236 тис. кв. м. Увійти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону. Терехов каже, що там облаштують школу, паркінги, медустанови, центри коворкінгу та торгові майданчики.

"Це буде збудовано в центральній частині міста. Зараз ми шукаємо інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого. Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці", — зазначив він.

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.

війна
Харків
гроші
Україна
Ігор Терехов
безпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця