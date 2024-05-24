У Харкові планують збудувати підземне місто

У Харкові хочуть збудувати підземне місто — деталі від Терехова
У Харкові хочуть збудувати безпечне підземне містечко. Його загальна площа може бути понад 200 тисяч квадратних метрів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
Підземне місто в Харкові
Терехов зазначив, що на будівництво потрібно 225 мільйонів євро. Нині для проєкту шукають інвесторів.
КУ "Харківська інвестиційна агенція" вже презентувала проєкт безпечного підземного містечка на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі. План розробили місцеві архітектори спільно з бюро Нормана Фостера.
Площа підземного міста становитиме 236 тис. кв. м. Увійти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону. Терехов каже, що там облаштують школу, паркінги, медустанови, центри коворкінгу та торгові майданчики.
"Це буде збудовано в центральній частині міста. Зараз ми шукаємо інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого. Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці", — зазначив він.
Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.
Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.
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