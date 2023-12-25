Уничтожил тысячи деревьев — в Харьковской области разоблачили "черного лесоруба"

Задержание лесоруба. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области правоохранители разоблачили "черного лесоруба", который уничтожил деревья почти на 400 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители выяснили, что в течение 2023 года харьковчанин приезжал на территорию Роганского поселкового территориального общества, где незаконно вырубал деревья с помощью бензопил, загружал в авто и скрывался с места преступления.

"В соответствии с выводом судебной экономической экспертизы, государству нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 400 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

"Черного лесоруба" разоблачили, пока следствие устанавливает других фигурантов этого дела.

Какое наказание ждет подозреваемого

Как известно, 43-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в защитных и других лесных насаждениях, совершенной повторно по предварительному сговору группой лиц, повлекшей тяжкие последствия.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

Напомним, российские захватчики накрыли плотным огнем более 20-ти населенных пунктов Харьковской области. К счастью, информация о пострадавших не поступала.