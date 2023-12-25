Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Знищив тисячі дерев — на Харківщині викрили "чорного лісоруба" arrow

Знищив тисячі дерев — на Харківщині викрили "чорного лісоруба"

25 грудня 2023 11:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Знищив тисячі дерев — на Харківщині викрили "чорного лісоруба"
Затримання лісоруба. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харківській області правоохоронці викрили "чорного лісоруба", який знищив дерев майже на 400 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Що відомо про схеми "чорного лісоруба"

Правоохоронці з'ясували, що протягом 2023 року харківʼянин приїжджав на територію Роганської селищної територіальної громади, де незаконно вирубував дерева за допомогою бензопил, завантажував в авто та втікав з місця злочину. 

"Відповідно до висновку судової економічної експертизи, державі завдано матеріальних збитків на загальну суму майже 400 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.  

"Чорного лісоруба" викрили, наразі слідство встановлює інших фігурантів цієї справи. 

Яке покарання чекає на підозрюваного 

Як відомо, 43-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних та інших лісових насадженнях, вчиненої повторно за попередньою змовою групою осіб, що спричинила тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, російські загарбники накрили щільним вогнем понад 20 населених пунктів Харківської області. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі