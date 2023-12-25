Знищив тисячі дерев — на Харківщині викрили "чорного лісоруба"

Затримання лісоруба. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області правоохоронці викрили "чорного лісоруба", який знищив дерев майже на 400 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці з'ясували, що протягом 2023 року харківʼянин приїжджав на територію Роганської селищної територіальної громади, де незаконно вирубував дерева за допомогою бензопил, завантажував в авто та втікав з місця злочину.

"Відповідно до висновку судової економічної експертизи, державі завдано матеріальних збитків на загальну суму майже 400 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

"Чорного лісоруба" викрили, наразі слідство встановлює інших фігурантів цієї справи.

Яке покарання чекає на підозрюваного

Як відомо, 43-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних та інших лісових насадженнях, вчиненої повторно за попередньою змовою групою осіб, що спричинила тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, російські загарбники накрили щільним вогнем понад 20 населених пунктів Харківської області. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.