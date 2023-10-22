Выросло количество раненых в результате удара РФ по терминалу "Новой почты" на Харьковщине
Число пострадавших в результате атаки РФ на терминал "Новой почты" возросло до 16 человек. Удар пришелся по селу Коротичи Харьковской области.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Выросло количество пострадавших на терминале "Новой почты"
Отмечается, что около 22:20 милиция получила сообщение о пожаре, произошедшем в результате ракетного удара оккупантов. Горели отделение "Новой почты" и грузовой автомобиль.
"По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что работники взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Сейчас следователи, криминалисты и судмедэксперты осматривают тела жертв.
Ракетный обстрел терминала "Новой почты" в Харьковской области
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие. По его словам, оккупанты ударили по "обычному гражданскому объекту".
Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. По его словам, это работники предприятия.
"Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин — в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", — рассказал глава Харьковской ОВА.
Добавим, что "Новая почта" объявила траур сегодня, 22 октября, по погибшим работникам.
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