Выросло количество раненых в результате удара РФ по терминалу "Новой почты" на Харьковщине

Последствия ракетных обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Число пострадавших в результате атаки РФ на терминал "Новой почты" возросло до 16 человек. Удар пришелся по селу Коротичи Харьковской области.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Отмечается, что около 22:20 милиция получила сообщение о пожаре, произошедшем в результате ракетного удара оккупантов. Горели отделение "Новой почты" и грузовой автомобиль.

Ликвидация последствий ракетных обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Ликвидация последствий ракетных обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

"По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий ракетных обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Ликвидация последствий ракетных обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

В полиции добавили, что работники взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Сейчас следователи, криминалисты и судмедэксперты осматривают тела жертв.

Ликвидация последствий ракетных обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Ликвидация последствий ракетных обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"

Ракетный обстрел терминала "Новой почты" в Харьковской области

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие. По его словам, оккупанты ударили по "обычному гражданскому объекту".

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. По его словам, это работники предприятия.

"Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин — в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", — рассказал глава Харьковской ОВА.

Добавим, что "Новая почта" объявила траур сегодня, 22 октября, по погибшим работникам.