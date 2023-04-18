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Разрушены дома: Синегубов рассказал про обстрелы Харьковской области за прошедшие сутки

18 апреля 2023 09:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разрушены дома: Синегубов рассказал про обстрелы Харьковской области за прошедшие сутки
Глава Харьковской области Олег Синегубов. Фото: Telegram/ Олег Синегубов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение прошедших суток, 17 апреля, вражеские российские силы продолжали обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах Харьковской области. Наиболее пострадавшим стал город Волчанск, который был массированно обстрелян, что привело к разрушению 8 частных жилых домов и возникновению нескольких пожаров.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В сообщении говорится, что были повреждены четыре жилых дома в населенном пункте Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрелов, а в селе Петропавловка Чугуевского района два жилых дома и хозяйственное сооружение были повреждены обстрелом из ракетно-артиллерийских комплексов.

Один объект инфраструктуры, жилой дом и хозяйственное сооружение также были повреждены обстрелом из РСЗО в селе Зеленый Гай Изюмского района. К счастью, в результате обстрелов не было пострадавших.

На территории области продолжается гуманитарное разминирование, и за прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 19,3 гектара территории и обезвредили 154 взрывоопасных предмета.

Напомним, что в Харьковской области украинские пограничники уничтожили вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Он вылетел с российской территории и пытался прорваться в глубь Украины.

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