Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области за неделю на минах подорвались шесть человек: есть погибшие arrow

В Харьковской области за неделю на минах подорвались шесть человек: есть погибшие

17 апреля 2023 17:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области за неделю на минах взорвались шесть человек: есть погибшие
Предупредительная табличка с надписью "Стоп мины!". Фото: УНИАН/Пресс-служба ГСЧС Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В течении прошлой недели в Харьковской области в результате подрывов на минах один человек погиб, пятеро получили ранения. Также за прошедшую неделю саперы выезжали 249 раз и обезвредили 945 взрывобезопасных предметов.

Об этом во время брифинга сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Читайте также:

Минная опасность

По данным спикера, 10, 13 и 14 апреля подрывы произошли по несколько раз.

10 апреля в Купянском районе возле сел Сподобовка и Кравцовка во время весенне-полевых работ на мини взорвался 32-летний тракторист. Мужчина получил контузию — его госпитализировали в медучреждение.

10 апреля в селе Рубежное Чугуевского района на территории собственного дома взорвался мужчина 1975 года рождения на мини "Лепесток". Его госпитализировали.

13 апреля в селе Лукьянцы Харьковского района 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва водитель получил ранения.

Трактор после взрыва на взрывоопасном предмете. Фото Telegram/Харьковская областная прокуратура

13 апреля в селе Пески-Радьковские Изюмского района мужчина 1950 года рождения на собственном дворе подорвался, предварительно, это была противопехотная мина. В результате взрыва пострадавший погиб на месте.

14 апреля возле села Степное Изюмского района работники "Харьковоблэнерго" обходили линии электропередач.

"Один из работников, мужчина 1977 года рождения, наступил на мину. В результате чего получил травматическую ампутацию правой стопы", - отметил Евгений Василенко.

14 апреля взрыв произошел в городе Изюм на рынке. Женщина 1994 года рождения во время уборки территории возле киоска наступила на мину, вероятно, это был "лепесток". В результате взрыва она получила ранения и была госпитализирована.

Разминирование в Харьковской области

Также Василенко рассказал о работе саперов в Харьковской области. Так, за прошедшую неделю они выезжали 249 раз и обезвредили 945 взрывобезопасных предметов.

В настоящее время саперы продолжают обследовать линии электропередач. Начиная с 8 сентября пиротехники проверили более 2135 гектаров территорий, 1120 км линий электропередач, обнаружили и обезвредили 56 900 взрывобезопасных предметов.

Спикер подчеркнул, что минная опасность в регионе сохраняется. А также напомнил о запрете посещения кладбищ.

"Под запретом находятся 573 кладбища, из которых 5 находятся в Харькове. Надо воздержаться от посещения кладбищ, лесов, лесополос и водоемов, которые находятся на деоккупированных территориях и местах, где велись активные боевые действия", — отметил Евгений Василенко.

Со списком запрещенных кладбищ можно ознакомиться здесь .

Напомним, что на территории Харьковской области активизировались псевдосаперы. Это ложные саперы, якобы разминирующие территорию за деньги.

Также мы писали где чаще всего можно встретить мину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB