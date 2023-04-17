В Харьковской области за неделю на минах взорвались шесть человек: есть погибшие

Предупредительная табличка с надписью "Стоп мины!". Фото: УНИАН/Пресс-служба ГСЧС Украины

В течении прошлой недели в Харьковской области в результате подрывов на минах один человек погиб, пятеро получили ранения. Также за прошедшую неделю саперы выезжали 249 раз и обезвредили 945 взрывобезопасных предметов.

Об этом во время брифинга сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

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Минная опасность

По данным спикера, 10, 13 и 14 апреля подрывы произошли по несколько раз.

10 апреля в Купянском районе возле сел Сподобовка и Кравцовка во время весенне-полевых работ на мини взорвался 32-летний тракторист. Мужчина получил контузию — его госпитализировали в медучреждение.

10 апреля в селе Рубежное Чугуевского района на территории собственного дома взорвался мужчина 1975 года рождения на мини "Лепесток". Его госпитализировали.

13 апреля в селе Лукьянцы Харьковского района 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва водитель получил ранения.

Трактор после взрыва на взрывоопасном предмете. Фото Telegram/Харьковская областная прокуратура

13 апреля в селе Пески-Радьковские Изюмского района мужчина 1950 года рождения на собственном дворе подорвался, предварительно, это была противопехотная мина. В результате взрыва пострадавший погиб на месте.

14 апреля возле села Степное Изюмского района работники "Харьковоблэнерго" обходили линии электропередач.

"Один из работников, мужчина 1977 года рождения, наступил на мину. В результате чего получил травматическую ампутацию правой стопы", - отметил Евгений Василенко.

14 апреля взрыв произошел в городе Изюм на рынке. Женщина 1994 года рождения во время уборки территории возле киоска наступила на мину, вероятно, это был "лепесток". В результате взрыва она получила ранения и была госпитализирована.

Разминирование в Харьковской области

Также Василенко рассказал о работе саперов в Харьковской области. Так, за прошедшую неделю они выезжали 249 раз и обезвредили 945 взрывобезопасных предметов.

В настоящее время саперы продолжают обследовать линии электропередач. Начиная с 8 сентября пиротехники проверили более 2135 гектаров территорий, 1120 км линий электропередач, обнаружили и обезвредили 56 900 взрывобезопасных предметов.

Спикер подчеркнул, что минная опасность в регионе сохраняется. А также напомнил о запрете посещения кладбищ.

"Под запретом находятся 573 кладбища, из которых 5 находятся в Харькове. Надо воздержаться от посещения кладбищ, лесов, лесополос и водоемов, которые находятся на деоккупированных территориях и местах, где велись активные боевые действия", — отметил Евгений Василенко.

Со списком запрещенных кладбищ можно ознакомиться здесь .

Напомним, что на территории Харьковской области активизировались псевдосаперы. Это ложные саперы, якобы разминирующие территорию за деньги.

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