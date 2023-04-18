Зруйновано будинки: Синєгубов розповів про обстріл Харківської області за минулу добу

Голова Харківської області Олег Синєгубов. Фото: Telegram/ Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 17 квітня, ворожі російські сили продовжували обстріл прифронтових населених пунктів у Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах Харківської області. Найбільш постраждалим стало місто Вовчанськ, яке було масовано обстріляне, що призвело до руйнування восьми приватних житлових будинків та виникнення кількох пожеж.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

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У повідомленні йдеться, що було пошкоджено чотири житлові будинки в населеному пункті Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілів, а в селі Петропавлівка Чугуївського району два житлові будинки та господарську споруду було пошкоджено обстрілом із ракетно-артилерійських комплексів.

Один об'єкт інфраструктури, житловий будинок та господарська споруда також були пошкоджені обстрілом із РСЗВ у селі Зелений Гай Ізюмського району. На щастя, внаслідок обстрілу не було постраждалих.

На території області триває гуманітарне розмінування, і минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19,3 га території та знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що на Харківщині українські прикордонники знищили ворожий дрон-камікадзе "Шахед". Він вилетів із російської території та намагався прорватися вглиб України.