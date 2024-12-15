Силы обороны выбили окупантов из Колесниковского леса на Харьковщине

ВСУ выбили РФ из Колесниковского леса на Харьковщине, — DeepState
Вооруженные силы Украины выбили российских захватчиков из Колесниковского леса в Харьковской области. Украинские защитники закрепились в этой местности.
Об этом сообщила пресс-служба DeepState в Telegram в воскресенье, 15 декабря.
Ситуация на Харьковщине
Так, Силам обороны удалось выбить российских оккупантов с позиций к югу от Глушковки и закрепиться там.
Кроме аналитиков DeepState, об этом также сообщил командир БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко.
"Силам обороны удалось в полной мере блокировать противника и не просто удерживать рубежи, но и провести ряд мер по выбиванию врага из Колесниковского леса", — сказал он.
В последние дни украинские подразделения осуществляли закрепление и отбивали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.
Напомним, недавно воины разбили укрытие оккупантов в Харьковской области.
А бойцы третьего полка ССО зачистили вражеские позиции в одном из направлений фронта.
Читайте Новини.LIVE!