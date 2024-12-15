Силы обороны выбили окупантов из Колесниковского леса на Харьковщине

Военные ВСУ. Фото: ВСУ

Вооруженные силы Украины выбили российских захватчиков из Колесниковского леса в Харьковской области. Украинские защитники закрепились в этой местности.

Об этом сообщила пресс-служба DeepState в Telegram в воскресенье, 15 декабря.

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Так, Силам обороны удалось выбить российских оккупантов с позиций к югу от Глушковки и закрепиться там.

Кроме аналитиков DeepState, об этом также сообщил командир БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Силам обороны удалось в полной мере блокировать противника и не просто удерживать рубежи, но и провести ряд мер по выбиванию врага из Колесниковского леса", — сказал он.

В последние дни украинские подразделения осуществляли закрепление и отбивали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.

Скриншот поста DeepState

Напомним, недавно воины разбили укрытие оккупантов в Харьковской области.

А бойцы третьего полка ССО зачистили вражеские позиции в одном из направлений фронта.