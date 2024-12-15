Сили оборони вибили окупантів з Колесниківського лісу на Харківщині

Військові ЗСУ. Фото: ЗСУ

Збройні сили України вибили російських загарбників з Колесниківського лісу в Харківській області. Українські захисники закріпилися в тій місцевості.

Про це повідомила пресслужба DeepState у Telegram у неділю, 15 грудня.

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Так, Силам оборони вдалося вибити російських окупантів з позицій південніше Глушківки й закріпитися там.

Окрім аналітиків DeepState, про це також повідомив командир БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Силам оборони вдалося повною мірою блокувати противника і не просто утримувати рубежі, а й провести низку заходів з вибиття ворога з Колесниківського лісу", — сказав він.

Останні дні українські підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби росіян повернутися в Колесниківський ліс.

Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, нещодавно воїни розбили укриття окупантів у Харківській області.

А бійці третього полку ССО зачистили ворожі позиції на одному з напрямків фронту.