Сили оборони вибили окупантів з Колесниківського лісу на Харківщині

ЗСУ вибили РФ з Колесниківського лісу на Харківщині, — DeepState
Збройні сили України вибили російських загарбників з Колесниківського лісу в Харківській області. Українські захисники закріпилися в тій місцевості.
Про це повідомила пресслужба DeepState у Telegram у неділю, 15 грудня.
Ситуація на Харківщині
Так, Силам оборони вдалося вибити російських окупантів з позицій південніше Глушківки й закріпитися там.
Окрім аналітиків DeepState, про це також повідомив командир БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко.
"Силам оборони вдалося повною мірою блокувати противника і не просто утримувати рубежі, а й провести низку заходів з вибиття ворога з Колесниківського лісу", — сказав він.
Останні дні українські підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби росіян повернутися в Колесниківський ліс.
Нагадаємо, нещодавно воїни розбили укриття окупантів у Харківській області.
А бійці третього полку ССО зачистили ворожі позиції на одному з напрямків фронту.
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