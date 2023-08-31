Обвинял ВСУ в обстрелах: в Харьковской области будут судить мужчину, который поддерживал действия РФ

Человек за решеткой в тюрьме. Фото: shutterstock

Житель города Лозовая Харьковской области публиковал сообщения, поддерживаюшие Российскую Федерацию, включая обвинения в нападениях населенных пунктов со стороны украинской армии и другие кремлевские нарративы. Ему грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, мужчина активно поддерживал "русский мир" на просторах Интернета. В запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" он репостил сообщения в поддержку России.

"В одном из распространенных сообщений содержалось обвинение о том, что якобы именно украинская армия уничтожает населенные пункты", — рассказывают правоохранители.

Фото коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Кроме того, в материалах были и другие кремлевские нарративы, например, о том, что "подразделение "Азов" — это террористы, убившие мирных людей в драмтеатре в Мариуполе" .

Также коллаборант репостил сообщения в поддержку аннексии Крыма и о том, что "Львов обязательно войдет в состав Польши" .

Прокуратурой уже утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту коллаборационной деятельности. Его будут судить в Лозовском районном суде Харьковской области.

Напомним, что на Харьковщине будут судить коллаборанта, который организировал псевдореферендум .

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