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На Харківщині судитимуть колаборанта, який огранізовував псевдореферендум

25 серпня 2023 13:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині судитимуть колаборанта, який огранізовував псевдореферендум
Затриманний колаборант у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура направила до суду справу колаборанта з Харківської області. Головною задачею поплічника окупантів була підготовка до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання територій району до складу РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

За даними слідства, на початку липня минулого року обвинувачений, перебуваючи на території Чугуївського району, на той момент окупованого збройними силами РФ, погодився на співпрацю із загарбниками. Чоловік обійняв посаду "помічника начальника Вовчанського територіального управління" в окупаційній адміністрації. Обвинувачений агітував мешканців Вовчанської громади брати участь у "референдумі".

"Організовував розповсюдження відповідних матеріалів, у тому числі пропагандистської газети "Харків-Z", займався вивченням суспільної думки, підшукував та облаштовував приміщення для роботи виборчих дільниць", — розповідають правоохоронці. 

Крім того, чоловік підбирав кандидатів серед місцевого населення для роботи на фейкових виборчих дільницях та збирав документи, зокрема заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорта, документи про освіту та фотокартки.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності та умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Нагадаємо, що суд взяв під варту жінку, яка організовувала "референдум" на території Вовчанської територіальної громади у Харківській області. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Також ми писали про те, що прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Харківської області за фактом колабораційної діяльності. Один з них погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками "Куп'янської залізниці", другий — працював "помічником" керівника управління при окупантах.

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