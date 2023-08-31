Звинувачував ЗСУ в обстрілах: на Харківщині судитимуть чоловіка, який підтримував дії РФ

Людина за ґратами у в'язниці. Фото: shutterstock

Мешканець міста Лозова на Харківщині репостив дописи, що підтримували Російську Федерацію, включаючи звинувачення в нападах населених пунктів з боку української армії та інші кремлівські наративи. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, чоловік активно підтримував "руський мир" на просторах інтернету. У забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники" він репостив дописи на підтримку рф.

"В одному з поширених дописів містилось звинувачення про те, що нібито саме українська армія знищує населені пункти", — розповідають правоохоронці.

Фото колаборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Крім того, у матеріалах були й інші кремлівські наративи, наприклад, про те, що "підрозділ "Азов" — це терористи, які вбили мирних людей у драмтеатрі в. Маріуполі".

Також колаборант репостив дописи на підтримку анексії Криму та про те, що "Львів обов‘язково увійде до складу Польщі".

Прокуратурою вже затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльностіЙого судитимуть у Лозівському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть колаборанта, який огранізовував псевдореферендум.

Також ми писали про те, що СБУ затримала російську агентку, яка наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон.