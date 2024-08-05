Війна в Україні — єгиптяни воюють на Харківщині

Єгипетські військові. Фото ілюстративне: PICRYL

На Харківському напрямку російські загарбники залучають іноземних найманців. Зокрема, українські захисники зафіксували серед них громадян Єгипту.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" у неділю, 4 серпня.

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"У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста", — зазначили українські військові.

При цьому українське командування зазначає, що до ведення бойових дій ворог залучає іноземних найманців, зокрема громадян Єгипту.