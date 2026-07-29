Погода у Харкові та області: прогноз на 30 липня й тиждень

Дівчата на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Негода потроху залишає Харківську область, поступаючись місцем сухому та сонячному теплу. Хоча опадів синоптики вже не прогнозують, мешканців регіону попереджають про сильний поривистий вітер, після чого в області розпочнеться стрімка хвиля справжньої серпневої спеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження

У четвер, 30 липня, вранці та вдень по місту Харків та Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища: пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз на 30 липня

У четвер на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із ранковими та денними поривами до 15–20 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +11…+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25 °С.

У Харкові: нічна температура прогріється до +13…+15 °С, а вдень очікується комфортні +22…+24 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Зі встановленням сухої погоди ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 30 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень зафіксовано у Великому Бурлуці. Середній рівень прогнозують для Золочева та Слобожанського. У Богодухові, Коломаці, Берестині та Ізюмі діє низький клас. Водночас у Харкові пожежна загроза відсутня (зелений рівень). Рятувальники закликають жителів зон підвищеного ризику бути уважними з вогнем.

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Прогноз на 31 липня – 3 серпня

Поривистий вітер швидко вщухне, а на зміну йому в регіон прийде стрімка та тривала хвиля спеки:

31 липня: очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Повітря вночі прогріється до +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+30 °С.

1 серпня: у перший день місяця збережеться малохмарна та сонячна погода без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +14…+19 °С, а вдень прогріється до +27…+32 °С.

2 серпня: прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер стихне і буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі очікується +15…+20 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +30…+35 °С.

3 серпня: у регіоні утримуватиметься малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура повітря становитиме +17…+22 °С, а вдень очікується пік спеки — до +32…+37 °С.

Як повідломляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.