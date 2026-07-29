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Главная Харьков Шквалистый ветер обрушится на Харьковскую область: прогноз погоды на завтра

Шквалистый ветер обрушится на Харьковскую область: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 18:38
Погода в Харькове и области: прогноз на 30 июля и на неделю
Девушки на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Непогода постепенно уходит из Харьковской области, уступая место сухой и солнечной погоде. Хотя осадков синоптики уже не прогнозируют, жителей региона предупреждают о сильном порывистом ветре, после чего в области начнется стремительная волна настоящей августовской жары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение

В четверг, 30 июля, утром и днём в городе Харькове и Харьковской области ожидаются опасные метеорологические явления: порывы северо-западного ветра со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз на 30 июля

В четверг в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, с утренними и дневными порывами до 15–20 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +11…+16 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 °С.
  • В Харькове: ночная температура прогреется до +13…+15 °С, а днём ожидается комфортная температура +22…+24 °С.

Пожарная опасность в регионе

С наступлением сухой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 30 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвертый) уровень зафиксирован в Великом Бурлуке. Средний уровень прогнозируется для Золочева и Слобожанского. В Богодухове, Коломаке, Берестине и Изюме действует низкий класс опасности. В то же время в Харькове пожарной угрозы нет (зеленый уровень). Спасатели призывают жителей зон повышенного риска быть осторожными с огнем.

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Прогноз на 31 июля – 3 августа

Порывистый ветер быстро утихнет, а на смену ему в регион придет стремительная и продолжительная волна жары:

  • 31 июля: ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Воздух ночью прогреется до +12…+17 °С, а днем столбики термометров покажут +25…+30 °С.
  • 1 августа: в первый день месяца сохранится малооблачная и солнечная погода без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха составит ночью +14…+19 °С, а днем прогреется до +27…+32 °С.
  • 2 августа: прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер стихнет и будет переменного направления, 3–8 м/с. Ночью ожидается +15…+20 °С, а днем столбики термометров поднимутся до жарких +30…+35 °С.
  • 3 августа: в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночная температура воздуха составит +17…+22 °С, а днем ожидается пик жары — до +32…+37 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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