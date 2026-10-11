Зеленський заявив про удар РФ по ТЕЦ-5 у Харкові після заяви Трампа

Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

Увечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.

Про наслідки атаки повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Загиблі та поранені в передмісті Харкова

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