Зеленський заявив про удар РФ по ТЕЦ-5 у Харкові після заяви Трампа

Росія вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові після заяви Трампа про перемир’я
Ua ru
11 жовтня 2026 21:11
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE
Увечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.
Про наслідки атаки повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.
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Загиблі та поранені в передмісті Харкова
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